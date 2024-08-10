İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım sürüyor

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım sürüyor
Pendik'te İETT otobüsün çarptığı binanın yıkımına ara verildi

Pendik'te İETT otobüsün çarptığı binanın yıkımına ara verildi

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Orhangazi Mahallesi'nde otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım sürüyor - 1

NE OLMUŞTU?

Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

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