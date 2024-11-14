İETT otobüsünün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi, Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kadıköy Yenidoğan seferini yapan 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü Veysel Karani Caddesine girmek istediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız ve anne İETT otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İETT otobüsünün altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan anne ambulans ile hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 3 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kaza sonrası Atatürk Caddesi'nde yoğun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Mahalle sakini Hasan Çelik, "Burada bir kadının yanında çocuk vardı arabanın yanından geçerken görmemiş herhalde otobüs. Yere düşmüş sanırım, kafası ezilmiş, detaylı bilgilere sahip değilim. Ama üzücü bir olay. Çocuk hayatını kaybetmiş, Suriyeli bir ailenin çocuğu olduğunu söylediler" dedi.