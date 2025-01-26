İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya geçidini kullanarak karşıya geçen 65 yaşındaki Nergül Taşgöz'e İETT otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde 21 Ocak'ta saat 09.20 sıralarında yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e (65) 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.
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