İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde 21 Ocak'ta saat 09.20 sıralarında yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e (65) 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.