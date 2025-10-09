İETT otobüsünün çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndü

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düşen martının kalp masajıyla hayata döndürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'nde sürüyle uçan martı önce trafik lambasına, daha sonra da yolda seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı.



Martı çarpmanın etkisiyle yere düştü.



Martının hareketsiz yattığını gören kişiler kuşu kenara çekip kalp masajı yaptı.



Uzun süre müdahale edilen martı kımıldamaya başladı.

