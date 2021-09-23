İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı, E-5 kapandı

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 Kartal istikameti kapandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında E-5 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan dolmuş sürücüsü yolcu indirmek için yol kenarında durdu.

O sırada dolmuşun yanından geçen otomobile çarpmak istemeyen kamyon sürücüsü Erdal Sarıcı frene basınca arkadan gelen İETT otobüsü, kamyonete arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun Kartal istikameti trafiğe kapandı, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.