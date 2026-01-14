İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu
14.01.2026 12:17
AA
İstanbul Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförü otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.
Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.
Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İETT'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Söz konusu personelin derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.