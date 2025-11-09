İETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Otobüs kaldırıma çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.