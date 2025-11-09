İETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
09.11.2025 15:41
DHA
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT otobüs şoförü seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otobüs kaldırıma çıkarken kazada yaralanan olmadı.
Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
Otobüs kaldırıma çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.