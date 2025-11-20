İETT şoförü yolcuya saldırdı
20.11.2025 06:32
Son Güncelleme: 20.11.2025 06:35
AA
İstanbul'da İETT şoförünün tartıştığı bir yolcuyu otobüsten indirip saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Çekmeköy'de Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini yapan İETT şoförü ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Olay sırasında otobüs şoförü, yolcuyu araçtan indirip saldırdı.
Yaşananlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün saldırdığı yolcuya küfürlü sözler sarf ettiği, bir süre sonra trafikteki başka sürücülerle de tartıştığı görülüyor.
Yolcunun hastaneye giderek darp raporu aldığı ve İETT şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.