İETT şoförü yolcuya saldırdı

İstanbul Çekmeköy'de Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini yapan İETT şoförü ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Olay sırasında otobüs şoförü, yolcuyu araçtan indirip saldırdı.

Yaşananlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün saldırdığı yolcuya küfürlü sözler sarf ettiği, bir süre sonra trafikteki başka sürücülerle de tartıştığı görülüyor.

Yolcunun hastaneye giderek darp raporu aldığı ve İETT şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.