İETT şoföründen pes dedirten hareket! Ayaklarını uzatıp otobüs sürdü
İstanbul'da bir İETT şoförü, ayağını dışarı çıkararak araç kullandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atacak hareket, yolcular tarafından görüntülendi.
İETT şoförü ayaklarını uzatıp otobüs sürdü.
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
