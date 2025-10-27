İETT şoföründen pes dedirten hareket! Ayaklarını uzatıp otobüs sürdü

İstanbul'da bir İETT şoförü, ayağını dışarı çıkararak araç kullandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atacak hareket, yolcular tarafından görüntülendi.

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

Şoförün, güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

