İETT şoförüne bıçakla saldıran zanlı serbest

İstanbul'da otobüs şoförüne bıçakla saldıran kişi serbest bırakıldı.

Olay 7 Kasım Pazar günü Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

Şoförü Garip Özer Güleryüz, Mecidiyeköy durağında otobüse binen erkek yolcuyu başkasına ait İstanbul Kart kullandığı gerekçesiyle uyardı.

Güleryüz ile öğrenci kartını iptal edeceğini söylediği yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAK CEBİNDEKİ RUHSATA DENK GELDİ



Cebinden bıçak çıkaran yolcu, Güleryüz'e saldırdı, ardından kaçtı. Bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför ölümden döndü.



Şikayet üzerine harekete geçen polis önce kartın sahibi genç kıza ulaştı. Genç kızın kartını kaybettiğini söylemesine rağmen güvenlik kameralarını inceleyen polis, kartı nişanlısına verdiğini tespit etti.



Yakalanan saldırgan Hamza Ç. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.