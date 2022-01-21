İETT şoförüne tekme tokat dayak

İstanbul'da bir İETT şoförü, 5 kişinin tekme ve tokatlı saldırına uğradı.

Üsküdar-Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli Sanayi durağında yolcularını indirip hareket hareket ettiği sırada, minibüs sürücüsü otobüsün önüne kırdı.

İETT otobüsünün çarptığı minibüsün aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, rapor tutmak için indiğinde saldırıya uğradı.

İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KIRILDI

Minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförünü tekme ve tokatlarla dövdü. Burnu kırılan şoförü yolcular kurtardı.

10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi. Polis olaydan sonra kaçan 5 kişiyi arıyor.

