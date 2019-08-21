İETT, gece seferleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'yolcuların isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlanabilmesi için hizmet veren gece hatlarının listesi' yayınlandı.

Listeye göre gece saatlerinde 15'i İstanbul Havalimanı'na olmak üzere toplam 28 hatta sefer düzenleniyor.

İstanbul'da metro sabah 06.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 24 saat hizmet veren metrobüs seferleri ise 01.00 ile 05:30 saatleri arasında 30 dakika veya 1 saat aralıklarla yapılıyor.

Duyuruya göre 24 saat sürekli ulaşım için gece saatlerinde hizmet veren hatlar şöyle: