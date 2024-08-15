İETT'den kadın yolcular için yeni uygulama | İstedikleri güzergahta inebilecekler

İETT kadın yolcular güvenliği için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Saat 22.00'dan itibaren geçerli olacak bu uygulama ile kadınlar, tüm İETT otobüslerinde güzergah üzerinde istedikleri yerde inebilecekler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2019 yılında kadınların gece istedikleri yerde inebilmesi imkanını getirmişti.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu adımın gece yolculuklarında güvenliği artırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kadın yolcularımız,



Tüm İETT araçlarında,



Saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebiliyorlar. İstanbul’un her noktasında araçlarımızla gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz."