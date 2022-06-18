İETT'den kaza açıklaması:  Şoför değil hırsız

İstanbul Eyüpsultan'da sokağa bir otobüsün çarptığı 17 araç hasar gördü.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’ta meydana geldi.

Kontrolden çıkan bir özel halk otobüsü, sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.

Kamyona çarparak durabilen otobüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili İETT tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ortalığı savaş alanına çeviren kazaya neden olan otobüsün kimliği belirsiz kişilerce çalındığı belirtildi.



Yapılan inceleme sonucu EM2 hattında görev yapan aracın, saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi.



Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Aracın Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır" denildi.