İETT'den kış tarifesi duyurusu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) kış tarifesinin başlayacağını duyurdu.



İETT'nin sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, "9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz" denildi.

