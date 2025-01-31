İfade vermeye karakola gittiler, çıkışta yine kavga ettiler: Dört kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kagva eden husumetli iki grup, ifade vermeye gittikleri karakol çıkışında yine kavga ettiler. Çıkan kavgada tabancayla vurulan dört kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi.
Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, dört kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri ile birlikte çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Yaralanan B.G., Y.K.Ö., M.K. ve D.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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