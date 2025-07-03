İfadesi ortaya çıktı: Cani anne üç günlük bebeğini çöpe attı

İstanbul Şişli'de bir anne, üç günlük bebeğini çöp konteynerine attı. Tutuklanan anne ifadesinde, bebeğine bakamadığı için çöpe attığını iddia etti.

İfadesi ortaya çıktı: Cani anne üç günlük bebeğini çöpe attı

'de 29 Haziran'da sokak üzerinde yürüyen çevredeki vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü.

Bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, "Çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor." ihbarında bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.

7 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Şişli polisi çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yanında çocukla olay yerine geldiğini ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığını belirledi.

Bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

İfadesi ortaya çıktı: Cani anne üç günlük bebeğini çöpe attı - 1 Bebeğini çöpe atmadan önce annenin görüntüleri

"BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM"

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı.

Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı için çöpe attığını iddia etti.

Adliyeye sevk edilen H.B., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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