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İftar için horoz keserken canından oldu

Ankara'da horoz keserken bacağından yaralanan Nurettin Erdem kan kaybından yaşamını yitirdi.

İftar için horoz keserken canından oldu

Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı.

İftar için horoz keserken canından oldu - 1 Nurettin Erdem (58)

Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.

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