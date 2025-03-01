İftar için horoz keserken hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi.İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı.

Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.



1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.