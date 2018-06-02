İstanbul Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda yaşandı. İftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü.

Yaşanan olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı. Zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.



Yaşana kazada bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.