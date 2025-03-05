İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı

Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde iki çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı.

Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti. Bu kez karı-koca arasında tartışma çıktı.

E.A.Ç., kocası A.Ç.'yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.