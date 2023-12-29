İGA İstanbul Havalimanı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Hava Yolu' hedefine ulaştı.

İGA'NIN YENİ HEDEFİ ABD VE KANADA PAZARI



Havalimanının 2024 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Bilgen konuşmasını şöyle sürdürdü:



"2024 yılında ise hedefimiz yaklaşık 85 milyon yolcuyu ağırlamak. Bu doğrultuda hedef coğrafyalar üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 5 yeni hava yolu daha havalimanımıza kazandırmayı hedefliyoruz.Yakın zamanda yeni hava yollarının da havalimanımıza katılmasıyla birlikte dünyanın en çok operasyon yaptığı havalimanı olarak bu anlamda da dünyada zirveye ulaşacağız. Çin ve Uzak Doğu destinasyonlarına ek olarak Kuzey Amerika ve Asya'daki hedeflerimiz devam ediyor. Amerika ve Kanada'da yılda 1 milyondan fazla yolcu seyahat ediyor. Bu yolculardan yarısından fazlası yeterli sayıda uçuş olmadığı için ülkemize en direkt yollarla geliyor. Amerika'dan ve Kanada'dan Türkiye'ye uçmak isteyenlerin yarısından fazlası başka yerlerden aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu ciddi potansiyeli göz ardı edemeyiz." dedi.

GALATAPORT İLE İŞ BİRLİĞİ

Bilgen, Galataport ile planlanan iş birliği ile; gemi gezileriyle uçuşları birleştirip buradaki payı arttırmayı düşündüklerini de açıkladı.