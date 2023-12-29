İGA İstanbul Havalimanı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Hava Yolu' hedefine ulaştı.
Çin menşeili 4'üncü hava yolu şirketi olan Air China'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından bir tören düzenlendi.
Air China'nın Pekin'den gerçekleştirilen ilk uçuş için düzenlenen törende bir konuşma yapan İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, " Geçen yıl dünyanın en fazla turist ağırlayan 4'ncü ülkesi olduk. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında turizm gelirlerimiz yüzde 27 arttı. 2023 yılının ilk 11 ayında İstanbul'a gelen 16 milyon turistten 11 milyonundan fazlası İGA İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Önümüzde yeni hedeflerimiz hedef coğrafyalarımız ve büyük bir potansiyel var. Buradan alacağımız payı arttırmak için hedeflerimizi, iş birliklerimizi ve geliştirerek sürdüreceğiz. İGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız nedeniyle 61 hava yolu şirketi ile başladığımız bugün 100'ncü hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış oluyoruz. Bunu hem havacılık sektörüne hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Bugün Air China'nın da katılmasıyla dünyada en çok hava yolu şirketinin uçtuğu ilk üç havalimanından birisi olduk." dedi.
İGA'NIN YENİ HEDEFİ ABD VE KANADA PAZARI
Havalimanının 2024 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Bilgen konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2024 yılında ise hedefimiz yaklaşık 85 milyon yolcuyu ağırlamak. Bu doğrultuda hedef coğrafyalar üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 5 yeni hava yolu daha havalimanımıza kazandırmayı hedefliyoruz.Yakın zamanda yeni hava yollarının da havalimanımıza katılmasıyla birlikte dünyanın en çok operasyon yaptığı havalimanı olarak bu anlamda da dünyada zirveye ulaşacağız. Çin ve Uzak Doğu destinasyonlarına ek olarak Kuzey Amerika ve Asya'daki hedeflerimiz devam ediyor. Amerika ve Kanada'da yılda 1 milyondan fazla yolcu seyahat ediyor. Bu yolculardan yarısından fazlası yeterli sayıda uçuş olmadığı için ülkemize en direkt yollarla geliyor. Amerika'dan ve Kanada'dan Türkiye'ye uçmak isteyenlerin yarısından fazlası başka yerlerden aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu ciddi potansiyeli göz ardı edemeyiz." dedi.
GALATAPORT İLE İŞ BİRLİĞİ
Bilgen, Galataport ile planlanan iş birliği ile; gemi gezileriyle uçuşları birleştirip buradaki payı arttırmayı düşündüklerini de açıkladı.
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