İGA'dan kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması

İGA, kademeli normalleşmede yolcuların seyahat izin belgesi olmadan uçuş yapabileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 00:12

İGA'dan kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması

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İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."

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