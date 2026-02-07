Iğdır ve Batman'da şüpheli kadın ölümleri

Iğdır ve Batman'da iki kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da dün gece saatlerinde bir iş merkezinden silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş merkezinin birinci katındaki bir iş yerinde bir kadının cansız bedenini buldu. İş yerinde bulunan bir erkek gözaltına alındı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Batman'da da 33 yaşındaki R.D.'den haber alamayan yakınları, kontrol etmek için kadının evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekiplere haber verildi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde kadının cansız bedeni bulundu. Kadının ölüm sebebi otopsiyle belli olacak.