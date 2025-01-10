Iğdır’da 10 günde 77 kilometrelik yol kardan temizlendi

Iğdır İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın zorlu ortamında vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, 10 gün süresince yüksek rakımlı köylerde karla kaplanan 77 kilometrelik yolu temizleyerek, ulaşımı yeniden sağladı. Karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipler, Iğdır'ın en yüksek köy yollarında da benzer çalışmalar yaparak, bölgede yaşayanların ulaşımda herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için yoğun bir şekilde mesai harcıyor.