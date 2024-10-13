Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 3 tutuklama
Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tutuklananlar arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da bulunuyor. Saldırı, PKK'lı teröristlerin polis memurlarını taşıyan midibüs ve koruma aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba patlatmasıyla gerçekleşmişti.
Gözaltına alınan 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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