Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 3 tutuklama

Tutuklananlar arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da bulunuyor. Saldırı, PKK'lı teröristlerin polis memurlarını taşıyan midibüs ve koruma aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba patlatmasıyla gerçekleşmişti.



Gözaltına alınan 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.