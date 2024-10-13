Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 3 tutuklama

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Iğdır'da 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 3 tutuklama

Tutuklananlar arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da bulunuyor. Saldırı, 'lı teröristlerin polis memurlarını taşıyan midibüs ve koruma aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba patlatmasıyla gerçekleşmişti.

Gözaltına alınan 5 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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