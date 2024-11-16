Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

Iğdır'da bir TIR'da yapılan aramada 50 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Iğdır'da 50 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da arama yapıldı.

Tırın içindeki mutfak eşyası cinsi malzemelerin ahşap tabanları arasına gizlenmiş 199 paket halinde 50 kilo 250 gram sentetik ele geçirildi.

Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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