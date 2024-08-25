Iğdır'da apartman yangını: 'Kiracı evi ateşe verdi' iddiası

Iğdır’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangını, Azerbaycan uyruklu bir kadının, mal sahibiyle anlaşmazlık yaşaması sonucu çıkardığı öne sürüldü.

Iğdır'da apartman yangını: 'Kiracı evi ateşe verdi' iddiası

'da Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki evde saat 21.30'da bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı evde kiracı olarak oturan Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Azerbaycan uyruklu kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi.

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