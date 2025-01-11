Iğdır'da bir ev ile iki ahır yanarak kullanılamaz hale geldi

Karaağaç Mahallesi'ndeki Barış Yıldız'a ait evin yanında bulunan tandırdan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.



Evin çatısına sıçrayan alevler ahırları da sardı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ahırda bulunan koyunları tahliye eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Yangında ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi.