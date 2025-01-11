Iğdır’da cinsel istismar zanlısı yakalandı
Iğdır'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis cezası verilen U.D.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde yapılan çalışma sonucu U.D.Ü'yü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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