Iğdır'da doktora saldırı: Kolu çıktı, parmağı kırıldı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümünde iki hasta yakını, doktor Umut T'ye önce sözlü ardından da fiziksel saldırıda bulundu.

Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verildi.

Olay yerine güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan doktor Umut T, hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.