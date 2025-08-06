Iğdır'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından "insan ticareti", "fuhşa teşvik aracılık veya zorlama" soruşturması çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca "insan ticareti" ve "fuhuş" suçlarının işlendiği tespit edilen 4 alkollü eğlence mekanı ile şüphelilere ait 14 adreste yapılan aramalarda, 5 litre sahte alkol ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

32 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

"Tehdit" ve "zorla" çalıştırıldığı tespit edilen 32 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.