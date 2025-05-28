Iğdır'da iki yengesini katletti, Ermenistan sınırında yakalandı

Iğdır'da 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, kardeşlerinin eşlerini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükten sonra kaçtı. Zanlı Ermenistan sınırındaki bir köyde operasyonla yakalandı.

Iğdır'da iki yengesini katletti, Ermenistan sınırında yakalandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde çifte işlendi.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

ELTİLER OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Mehmet Çakmakçı'nın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çakmakcı’nın yengelerini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

ERMENİSTAN SINIRINDA YAKALANDI

Mehmet Çakmakcı'nın Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışması sonucu Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Çakmakcı’yı gözaltına aldı.

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