Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan biri Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A ve Y.Ş yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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