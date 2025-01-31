Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A ve Y.Ş yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.