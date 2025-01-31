Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı
Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan biri Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A ve Y.Ş yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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