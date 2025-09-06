Iğdır'da iş yerlerine yönelik denetim

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında şehir genelinde 26 iş yeri kontrol edilirken, 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

