Iğdır'da kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmen 8 gündür aranıyor

Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Iğdır Valisi Ercan Turan, Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan İslam Temeş'in arama çalışmalarına katılıp görevlilerden bilgi aldı.



100 kilometrekarelik alanda 114 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaları kontrol eden Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile çalışmaların yapıldığı alana gelip AFAD, UMKE, JAK, komando ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Turan, "Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz." dedi.



İslam Temeş'in Alzheimer​​​​​​​ hastası olduğunu anımsatan Turan, "Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ilimizde yeni tedbirler almaya başladık. İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız. Umutluyuz, ekiplerimiz gayretli." diye konuştu.



Arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadığı öğrenildi.