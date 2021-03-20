Iğdır'da kayıp çiftin araçta cansız bedenleri bulundu

Iğdır'a bağlı Evci köyünde, iki gündür kayıp olarak aranan Hanım Elkatmış (48) ve acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) çiftinin, araç içinde başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

DHA 20.03.2021 - 15:58

Iğdır'da kayıp çiftin araçta cansız bedenleri bulundu

Iğdır'a bağlı Evci köyünde geçtiğimiz perşembe günü, Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile beraber yola çıktı.

Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde, köy kırsalında tespit edildi.

Çiftin, araç içinde, başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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