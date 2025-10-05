Iğdır'da kaza: Araçlardan biri ters döndü, iki kişi yaralandı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'ndeki Şehit Vahap Akar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 NB 1357 plakalı otomobil, dört yolun birleştiği noktada 06 CZN 543 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç takla atarak ters döndü.

Kazada şans eseri ölen olmazken iki kişi yaralandı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.