Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliği'nde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö., birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı.
Uzman Çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Iğdır'da kaza kurşunuyla yaralanan asker şehit oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliği'nde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö., birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.