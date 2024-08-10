Iğdır’da korkutan zincirleme trafik kazası: 4 araç birbirine girdi

Iğdır merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Iğdır’da korkutan zincirleme trafik kazası: 4 araç birbirine girdi

Kaza, akşam saatlerinde merkez 14 Kasım Mahallesi Tünay Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre süt toplama aracı iki araç cadde üzerinde hızla ilerlerken araçlardan birisinin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurduktan sonra devrildi.

Arkadan gelen ikinci süt toplama aracı sürücüsü kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırarken önce seyir halinde olan bir otomobile daha sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kaza sonrası devrilen araçtan dumanlar çıkarken vatandaşlar kaza yapan araçların yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardan sıkışan ve kurtarılan 4 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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