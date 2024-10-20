Iğdır’da mevsimin ilk karı düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken Iğdır’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı.

Iğdır’da mevsimin ilk karı düştü

İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen ’da iki gün önce etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır’ı çevreleyen

Ağrı Dağı aşağı kesimlerine ve Zor sıra dağlarına mevsimin ilk karı düştü.

Kar yağışı dağlardaki bulutların çekilmesi ile görüntülendi.

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