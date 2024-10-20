Iğdır’da mevsimin ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken Iğdır’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı.
İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da iki gün önce etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır’ı çevreleyen
Ağrı Dağı aşağı kesimlerine ve Zor sıra dağlarına mevsimin ilk karı düştü.
Kar yağışı dağlardaki bulutların çekilmesi ile görüntülendi.
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