Iğdır'a bağlı Halfeli ile Hoşhaber beldeleri yol ayrımında, Şahin Aktaş yönetimindeki hafif ticari araç, Eyüp Koç yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü.
Iğdır'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.
Iğdır'a bağlı Halfeli ile Hoşhaber beldeleri yol ayrımında, Şahin Aktaş yönetimindeki hafif ticari araç, Eyüp Koç yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.