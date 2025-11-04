Iğdır'da okulda korku dolu anlar: Sopalarla baskın yaptılar

Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Iğdır Anadolu Lisesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle eli sopalı bir grup, okul basarak öğrencilere saldırdı.

Saldırıyı erken fark eden öğrenciler okul binasının içine kaçtı. Kaçan öğrencileri kovalayan eli sopalı grup, okul binasına girerek herkesin gözü önünde bir öğrenciyi dövdü.

BİR ÖĞRENCİ SOPAYLA KAFASINDAN YARALANDI



Bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe ile yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Daha sonra eli sopalı grup, okulun içinden hızlıca çıkarak ara sokaklara kaçmaya başladı.

ÖĞRENCİLER SAĞA SOLA KAÇIŞTI



Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise panik içinde sağa sola kaçışmaya başladı.

Öğrenciler ile çocuklarını almaya gelen ve saldırı anına şahit olan bazı veliler, korku dolu anlar yaşadı.