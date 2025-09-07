Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Iğdır'da dün gece Halfeli beldesine giden karayolunda henüz plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ağır yaralanırken, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.