İddiaya göre, merkeze bağlı Konaklı Mahallesi'nde Filiz Ş. (21), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle aynı mahalledeki babaevine geldi.
Babaevinde kardeşi C.Ş. ile Filiz Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Filiz Ş, kardeşi C.Ş'nin pompalı tüfekle iki el ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.
C.Ş'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, genç kadının 3 akrabasının gözaltına alındığı öğrenildi.
Iğdır'da tartıştığı kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Iğdır'da erkek kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkeze bağlı Konaklı Mahallesi'nde Filiz Ş. (21), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle aynı mahalledeki babaevine geldi.