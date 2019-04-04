Iğdır Valiliği, 31 Mart seçimleri sonrası kentte yaşanan gerginlikler üzerine 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.



Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla kararın alındığı bildirildi. Vali Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu İle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."

Kentte, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,07'sini, Tezel ise yüzde 46,70'ini almıştı.



Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, itirazı üzerine 70 sandıktaki oylar yeniden sayıldı.

DÜN GECE GERGİNLİK YAŞANDI

Kentte dün gece Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği saatlerde, iddiaya göre HDP’lilerin konvoy yaparak kent merkezinde tur atması nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis, olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı.

HDP’liler, iddiaya göre saat 22.00 sıralarında Iğdır’ın en işlek caddelerinden biri olan Valilik yolunda ellerinde HDP bayraklarıyla yaklaşık 200 araç ile konvoy düzenledi. Araçlardan sarkan HDP’lilere karşıt grup tepki gösterdi. Bu sırada çıkan kavgaya müdahale eden polis havaya ateş açtı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çevredekileri sakinleştirerek olayların büyümesini önledi. HDP’liler konvoydakilerde araçlarına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.