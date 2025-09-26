Iğdır’da trafik denetimi: 5 bin 668 araç denetlendi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri bir haftalık denetimlerde 5 bin 668 aracı kontrol etti.



Yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere yönelik işlem yapıldı. Bu kapsamda bin 265 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.