Iğdır'da yenge katliamı: 2 ölü

Iğdır'da çifte cinayet işlendi.



Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

ELTİLER OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR



Olayın ardından kaçan Mehmet Çakmakçı'nın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.