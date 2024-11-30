Iğdır’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Karakoyunlu istikametinden Iğdır’a doğru seyir halindeki Süleyman Doğan’ın kullandığı araç, aynı istikamette ilerleyen Murat Çiftçi’nin kullandığı araca arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle, her iki araçta da yolcu olarak bulunan İpek Çakır ve Munira Arge Gurgenoğlu yaralandı.Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.