Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi.

Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.